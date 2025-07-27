Інсайдер Марк Стайн заявив, що Леброн Джеймс може стати гравцем Далласа.

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"Я вважаю, що Леброн справді має щиру зацікавленість щодо гри за Даллас. Здається, що Маверікс мають унікальну можливість запропонувати контракт Джеймсу.

У Далласі Леброн добре знає майже усю команду: від генерального менеджера Ніко Гаррісона та тренера Джейсона Кідда до колишніх товаришів Ентоні Девіса та Кайрі Ірвінга", – цитує Стайна Basket News.

Інсайдер додав, що мова йде не про обмін цього літа, а про потенційний перехід 40-річного баскетболіста у статусі вільного агента у 2026 році.

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