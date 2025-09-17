Один із керівників Національної баскетбольної асоціації на умовах анонімності заявив, що чотириразовий чемпіон НБА, форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс буде у грі до літа 2027 року, інформує Fadeaway World.

Леброн отримав звинувачення у співпраці з комуністичним виданням Китаю

"Думаю, Леброн проведе ще один-два сезони, якщо тільки Лейкерс не виграють усе наступного року. Брайс Джеймс матиме право на драфт 2026 року. Ходять чутки, що Леброн теж хоче грати з ним", – повідомив інсайдер.

У свої 40 років Леброн уже кілька разів говорив про завершення кар'єри, але через сезон його молодший син Брайс вийде на драфт.

"Подивимося, що буде, але я просто не можу уявити, що Леброн завершить кар'єру після наступного сезону. Він усе ще занадто хороший, щоб просто піти. Якщо тільки його результативність не різко знизиться або Лейкерс не виграють чемпіонат, то, гадаю, Леброн гратиме в сезоні-2026/27", – підсумувало джерело.

Леброн Джеймс у попередньому сезоні НБА набирав у середньому 24,4 очка, робив 7,8 підбирання і 8,2 передачі за гру.

