Леброн Джеймс хоче створити нову команду НБА – власники Ліверпуля та Мілана можуть допомогти
Власники Мілана та Ліверпуля співпрацюють з Леброном Джеймсом над проектом нової команди НБА.
Лас-Вегас може отримати клуб в НБА. Над цим працює легендарний баскетболіст Леброн Джеймс разом з інвесторами, повідомляє журналіст Forbes Еван Сайдері.
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40-річний гравець Лейкерс вже залучив до обговорення проекту власників футбольного клубу Ліверпуль Fenway Sports Group. Також Леброн мав розмови з RedBird Capital, яким належить Мілан. Джеймс також хоче побудувати арену, щоб після завершення кар'єри стати власником нової команди НБА.
Леброна пов'язують особливо тісні стосунки з керівництвом Ліверпуля, адже він є власником 2% акцій команди.
Нагадаємо, що раніше Лас-Вегас отримав команду в НХЛ. Вегас Ґолден Найтс, засновані у 2017 році, навіть встигли виграти Кубок Стенлі сезону 2022/23.
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