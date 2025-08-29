Відбулися матчі третього ігрового дня на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 2-й тур

Група А

Естонія – Латвія – 70:72 (21:17, 21:21, 19:25, 9:9)

Португалія – Сербія – 69:80 (19:23, 14:20, 16:21, 20:16)

Група В

Фінляндія – Велика Британія – 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23)

Німеччина здолала Швецію, друга поспіль перемога Туреччини, розгромна поразка Чорногорії: Євробаскет-2025

У матчі групи А зустрілися дві команди з Прибалтики – Латвія та Естонія. Поєдинок проходив у конкурентній боротьбі, перша половина зустрічі завершилася перемогою естонців у 4 бали. Втім, латвійці вирішили долю протистояння у третій чверті. Господарі турніру нівелювали перевагу суперників та самі вийшли вперед. Остання десятихвилинка завершилася внічию, Латвія втримала переможний рахунок.

В групі В Фінляндія напрочуд впевнено обіграла Велику Британію. Фіни виграли кожну чверть поєдинку та оформили розгромну перемогу – 109:79. Неймовірну гру показав центровий Юти Лаурі Маркканен, який за 23 хвилини на паркеті набрав 43 очки.

В ще одному матчі групи В Сербія зустрічалася з Португалією. Попри те, що команди були конкурентами в турнірній таблиці, матч вийшов одностороннім. Сербія, яка є фіналістом останнього чемпіонату світу, з самого початку мала перевагу в рахунку, яка поступово збільшувалась. Португальці виграли четверту чверть, але цього виявилося недостатньо – 80:69 – перемога Сербії.

Зірковий Дончіч встановив два історичних досягнення на Євробаскеті-2025 – Словенії це не допомогло