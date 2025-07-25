Латвія публічно повідомила про те, що не надала дозвіл президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу на в’їзд до країни. Як повідомила прес-служба МЗС країни, колишньому віце-прем'єру та помічнику президента Росії відмовлено у візі.

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"Ми проінформували країни шенгенської зони про своє рішення щодо цих осіб", – йдеться у повідомленні.

Разом із Дворковичем до Латвії мала бажання потрапити Марія Полозкова (Богатирь) – так звана журналістка телеканалу "Беларусь 5".

Дворкович та Полозкова мали за мету приїхати на шаховий турнір в Юрмалі. Латвійська сторона відмовила їм у візах через побоювання, що їхня присутність на території країни буде становити загрозу національній безпеці.

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