Український боксер Даніель Лапін (11-0, 4 КО) і британець Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО) зійшлися на рингу, щоб розіграти пояси IBF Intercontinental and WBA Continental у напівважкій вазі. Боксери мали провести десять раундів.

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Перший раунд обидва боксери витратили на розвідку можливостей один одного. Втім, Лапіну вдалося два рази класно пробити суперника. Едмондсон намагався відповідати швидко та потужно – бажання у британця було багато. Українець тактику суперника зрозумів та переводив поєдинок у позиційний бік, в чому явно переважав Льюїса.

У восьмому раунді Едмондсон вирішив досягти бажаної переваги над українцем елементарним тиском. Іноді він просто кидався на Лапіна з метою підім’яти його під себе. В якийсь момент британець завдав Даніелю удар у потилицю – рефері на рингу на нього ніяк не відреагував. Після відпочинку Лапін почав активно відповідати на тиск суперника. Той, здається, на очах втрачав сили, але тримався.

Останні три хвилини поєдинку пройшли у в'язкій боротьбі: британець багато клінчував, аби зв'язати українця, який готовий був завдати прицільного завершального удару. Втім, моменту для нього Лапін так і не отримав.

Після фінального гонга команда Едмондсона раділа. Кут українця був стриманий. Як виявилося, не просто так: судді визнали Лапіна переможцем, але за незначної переваги – 95-95, 96-94, 96-94.

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