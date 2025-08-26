Лапін отримав приємну звістку від WBO після перемоги в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Даніель Лапін виграв у Льюїса Едмондсона та покращив свою позицію у рейтингу.
Український боксер Даніель Лапін (12-0, 4 КО) піднявся у топ-10 рейтингу Світової боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі.
У новій версії реєстру Лапін посідає десяту позицію. З українців до найкращих у напівважкій вазі за версією WBO також входить колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик – він четвертий.
Лапін, нагадаємо, володіє чемпіонськими поясами WBA Continental, WBO International та IBF Inter-Continental.
Чинним чемпіоном WBO у напівважкій вазі є Дмітрій Бівол з Росії, а першу позицію у рейтингу організації посідає ще один представник країни-оккупанта Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади.
Даніель Лапін в останньому своєму бою 19 липня в андеркарді реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа за очками переміг британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).
