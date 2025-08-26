Даніель Лапін виграв у Льюїса Едмондсона та покращив свою позицію у рейтингу.

Український боксер Даніель Лапін (12-0, 4 КО) піднявся у топ-10 рейтингу Світової боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі.

Лапін отримав наступного суперника – відома дата та місце поєдинку

У новій версії реєстру Лапін посідає десяту позицію. З українців до найкращих у напівважкій вазі за версією WBO також входить колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик – він четвертий.

Лапін, нагадаємо, володіє чемпіонськими поясами WBA Continental, WBO International та IBF Inter-Continental.

Чинним чемпіоном WBO у напівважкій вазі є Дмітрій Бівол з Росії, а першу позицію у рейтингу організації посідає ще один представник країни-оккупанта Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади.

Даніель Лапін в останньому своєму бою 19 липня в андеркарді реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа за очками переміг британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).

Британський боксер пригрозив знищити українського чемпіона: "Я його просто проковтну"