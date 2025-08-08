Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (12-0, 4 КО) повернеться на ринг в листопаді.

У своєму наступному бою Лапін зустрінеться з британським боксером Троєм Джонсом (12-1, 6 КО), повідомляє Ready to Fight. На кону стоятимуть титули IBF International, WBA Continental і WBO International, якими володіє українець.

Двобій відбудеться 1 листопада у Манчестері, в андеркарді поєдинку між Джошуа Буатсі та Заком Паркером.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою 19 липня Даніель Лапін переміг за очками британця Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО). Трой Джонс востаннє виходив на ринг 10 травня, тоді він поступився своєму земляку Езрі Тейлору (12-0, 8 КО).

