Кваліфікація Гран-прі Угорщини: поул Леклера, Ферстаппен лише восьмий, черговий провал Хемілтона
Відбулась кваліфікація Гран-прі Угорщини-2025. Результат гонки – у цій новині на "Футбол 24+".
На трасі Хунгароринг пройшла кваліфікація Гран-прі Угорщини.
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Перший сегмент кваліфікації завершився невеличким сюрпризом: Фернандо Алонсо, відпочивши під час першої практики, показав прекрасний результат і посів друге місце. Вилетіли Цунода, Гаслі, Окон, Хюлькенберг та Албон.
Після другого сегменту вибули з топ-десятки Берман, Хемілтон, Сайнс, Колапінто та Антонеллі.
У фінальному сегменті Фернандо Алонсо знову показав блискучий результат, ставши п'ятим, а ось Макс Ферстаппен став лише восьмим.
Поул же несподівано забрав Шарль Леклер з Феррарі. Другим став Оскар Піастрі, а трійку замкнув його партнер по Макларен Ландо Норріс.
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