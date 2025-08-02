Відбулась кваліфікація Гран-прі Угорщини-2025. Результат гонки – у цій новині на "Футбол 24+".

На трасі Хунгароринг пройшла кваліфікація Гран-прі Угорщини.

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Перший сегмент кваліфікації завершився невеличким сюрпризом: Фернандо Алонсо, відпочивши під час першої практики, показав прекрасний результат і посів друге місце. Вилетіли Цунода, Гаслі, Окон, Хюлькенберг та Албон.

Після другого сегменту вибули з топ-десятки Берман, Хемілтон, Сайнс, Колапінто та Антонеллі.

Q2 CLASSIFICATION



Confirmation of the final placings



Bortoleto into ANOTHER top 10 shootout! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/OENNQh9eTf — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

У фінальному сегменті Фернандо Алонсо знову показав блискучий результат, ставши п'ятим, а ось Макс Ферстаппен став лише восьмим.

Поул же несподівано забрав Шарль Леклер з Феррарі. Другим став Оскар Піастрі, а трійку замкнув його партнер по Макларен Ландо Норріс.

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!!



LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Ферстаппен офіційно оголосив свою команду на наступний сезон Формули-1