Тейлор Фріц став героєм кумедного епізоду під час матчу з Новаком Джоковічем на US Open.

Тейлор Фріц подарував фанатам US Open несподіваний привід для жартів. Американський тенісист у чвертьфіналі проти Новака Джоковича відзначився тим, що вийшов на корт із перевернутою пов’язкою Hugo Boss.

27-річний тенісист помітив курйоз уже після завершення поєдинку. У соцмережі X він із гумором відреагував:

"Йо, чому ніхто не сказав мені, що ця х**ня була задом наперед", – написав Фріц.

Нагадаємо, що Тейлор Фріц поступився Новаку Джоковічу в 1/4 фіналу US Open.

Yo why’d nobody tell me that shit was backwards — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 3, 2025

