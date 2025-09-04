Курйоз на US Open: Фріц зіграв проти Джоковіча в незвичному вигляді
Тейлор Фріц став героєм кумедного епізоду під час матчу з Новаком Джоковічем на US Open.
Тейлор Фріц подарував фанатам US Open несподіваний привід для жартів. Американський тенісист у чвертьфіналі проти Новака Джоковича відзначився тим, що вийшов на корт із перевернутою пов’язкою Hugo Boss.
27-річний тенісист помітив курйоз уже після завершення поєдинку. У соцмережі X він із гумором відреагував:
"Йо, чому ніхто не сказав мені, що ця х**ня була задом наперед", – написав Фріц.
Нагадаємо, що Тейлор Фріц поступився Новаку Джоковічу в 1/4 фіналу US Open.
