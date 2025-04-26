Українка Юлія Курченко виборола бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо, який у цьому році проходить у чорногорській Подгоріці.

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Для Курченко бронза стала першою в кар’єрі нагородою на дорослих чемпіонатах Європи. В поєдинку за медаль українська дзюдоїстка здолала Емму Рід з Великобританії.

Окрім Юлії Курченко за медалі на турнірі боролись також інші українці. Євген Балєвський змагався у ваговій категорії понад 100 кг, але програв Лукашу Крпалеку з Чехії. Також Антон Савицький поступився Італійцю Дженнаро Піреллі у ваговій категорії до 100 кг.

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