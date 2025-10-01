Кумінга погодився на дворічний контракт із Голден Стейт Ворріорз, за яким заробить 48,5 мільйона доларів, повідомляє ESPN.

Зазначається, що в угоду включений командний опціон на другий рік – він дозволяє Ворріорз або іншій команді, яка обміняє Кумінгу, розірвати контракт і підписати новий після сезону 2025/26. Також гравець відмовився від права вето на обмін.

Варто додати, що Кумінга виступає за Голден Стейт з 2021 року, коли його обрали під 7-м номером драфту. У минулому сезоні Джонатан набирав у середньому 15,3 очка, 4,6 підбирання та 2,2 асиста у 47 матчах.

