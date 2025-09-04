Кіт Турман (31-1, 23 КО) і Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) провели традиційну дуель поглядів перед майбутнім боєм за титул чемпіона WBC у першій середній вазі. Справжнім хітом моменту став жарт Турмана – він став на стілець, щоб вирівняти різницю у зрості з суперником.

Зріст американця становить 173 см, тоді як Фундора має вражаючі 198 см. На контрасті це виглядало ще більш ефектно, а сам Турман лише посміхався, демонструючи готовність до бою не лише фізично, а й психологічно.

Фундора володіє титулом WBC із березня 2024 року, коли замінив травмованого Турмана та здобув перемогу над Тімом Цзю роздільним рішенням суддів. Згодом Себастьян вдруге зустрівся з австралійцем і здобув упевнену перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді.

Сам Турман повернувся на ринг у березні 2025 року після трирічної паузи. У Сіднеї він яскраво нокаутував Брока Джарвіса вже у третьому раунді, чим нагадав про себе після довготривалої відсутності.

