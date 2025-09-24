Кременчук та київський Сокіл провели стартову гру розіграшу Кубка України сезону-2025/26. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок України 2025/26 з хокею

Сокіл – Кременчук – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – Целогородцев (Матусевич, Абаджян), 17:51, 0:2 – Матусевич (Лялька), 27:09, 0:3 – Целогородцев (Крівошапкін, Матусевич), 40:49, 0:4 – Кривенко (Середницький, Лялька), 41:56, 0:5 – Крівошапкін, 46:59.

Федерація хокею України презентувала склад нового національного чемпіонату та регламент змагань

Зустріч між Кременчуком, чинним чемпіоном України, та київським Соколом, бронзовим призером сезону-2024/25, дала старт розіграшу Кубка країни. Кубковий турнір раніше не часто з’являвся у внутрішньому календарі змагань, тому історично ставлення до нього особливо. Цей турнір лише п’ятий в історії. У 2007 році трофей забрав Сокіл, у 2022-му – найтитулованіша українська команда знову перемогла, за рік приз завоював Кременчук, а у 2024 році переможцем стала одеська команда Шторм.

Дивно, але чинний фіналіст чемпіонату країни, Київ Кепіталз, та чинний володар кубкового трофея, Шторм, на старт нинішнього турніру не вийшли.

У стартовій грі між Кременчуком та Соколом боротьби не вийшло – чемпіони України помірно переважали киян та здобули велику перемогу з рахунком 5:0. Героєм поєдинку став Артем Целогородцев, який оформив дубль.

Наступний матч Кубка України-2025/26 Кременчук проведе проти Дніпра у четвер, 25 вересня (початок – о 13:00), а Сокіл зустрінеться з Одещиною (початок – о 17:00).

Чемпіон України з хокею дізнався розклад матчів у Континентальному кубка-2026