Кубок України з хокею, 3-й тур

Дніпро Херсон – Сокіл Київ – 2:9 (0:5, 2:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – Тищенко (Мазур), 1:22, 0:2 – Д. Жеребко (Горлушко), 09:40, 0:3 – Тищенко (Мазур, Янішевський), 14:39, 0:4 – Захаров (Бородай, Савчук), 19:04, 0:5 – Д. Жеребко (М. Жеребко, Полоницький), 19:55, 0:6 – Д. Жеребко (Кальсін, Бурдаков), 22:24, 0:7 – Тимченко (Бородай, Толстушко, менш.), 0:8 – Якубинський (Тищенко, менш.), 1:8 – Жовтяк (менш.), 29:59, 2:8 – Жовтяк, 36:28, 2:9 – Чердак (Полоницький, Мазур), 47:56

Кубок України з хокею розпочався з розгрому – чемпіон знищив призера

Київський Сокіл у завершальному матчі попереднього етапу турнірі здобув легку перемогу з рахунком 9:2 над херсонським Дніпром та забезпечив собі путівку у фінал змагань.

Кияни, нагадаємо, у першому матчі поточного Кубка України програли 0:5 ХК Кременчук, а у другому поєдинку розтрощив Одещину з рахунком 10:0.

Долю матчу з херсонцями на свою користь Сокіл вирішив уже в першому періоді, закинувши 5 сухих шайб. У двох наступних 20-хвилинках Дніпро поступався з різницею лише в одну шайбу.

У другому матчі 26 вересня Одещина зіграє з Кременчуком. (початок – о 17:00).

Нагадаємо, дві найкращі команди групового етапу зустрінуться у фіналі. Він відбудеться в неділю, 28 вересня. Сокіл є володарем Кубка України 2007 та 2022 років, а Кременчук вигравав трофей у 2023-му.

Україна буде виступати у новому турнірі для хокейних збірних – відомий розклад "синьо-жовтих"