Кубок України з футзалу 2024/25. Півфінали

SkyUp – Ураган – 3:3 (1:4 в серії пенальті)

Голи: Лукас, 15, Тменов, 28, Оніцаренко, 31 – Масевич, 21, Жуков, 22, Дичук, 37

Суха Балка – Кардинал-Рівне – 1:1 (5:4 в серії пенальті)

Голи: Ніжник, 4 – Кравчук, 3

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В першому півфінальному матчі київський SkyUp поступився івано-франківському Урагану в серії пенальті. Господарі двічі вели по ходу матчу, проте не змогли переграти суперників у післяматчевій лотереї.

Другий півфінальний поєдинок, у якому зустрічалися Суха Балка та Кардинал-Рівне, був не менш напруженим і також закінчився серією пенальті. Там Дмитро Бутов вже вдруге на турнірі вивів Суху Балку в наступну стадію своїми неймовірними виступами.

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