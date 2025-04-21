Кубок Стенлі, 1-й раунд

Кароліна – Нью-Джерсі – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) (рахунок в серії – 1:0)

Торонто – Оттава – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) (рахунок в серії – 1:0)

Вегас – Міннесота – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) (рахунок в серії – 1:0)

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Кароліна доволі легко здобула перемогу над Нью-Джерсі. Дублем у протистоянні відзначився Станковен. Торонто зумів закинути Оттаві шість шайб і повести у серії. Торонто вперше з 1999 року закинув три шайби в більшості в кубковому матчі. У другому періоді відзначилися Джон Таварес і Вільям Нюландер, у третьому – Меттью Найз.

Вегас переграв Міннесоту. Болді двічі відзначився у складі гостей, а за господарів дубль оформив Хауден.