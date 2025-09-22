Відбувся матч Кубка Лейвера, в якому Карлос Алькарас у парі з Каспером Руудом зіграли проти тандему Рейлі Опелки та Алекса Мікелсена.

Кубок Лейвера-2025, хард

Каспер Рууд (Норвегія) / Карлос Алькарас (Іспанія) – Рейлі Опелка (США) / Алекс Мікелсен (США) – 7:6 (7:4), 6:1

Збірна Європи – Збірна світу – 6:9

Алькарас не впорався із Фріцом – збірна світу б’є команду Європи у Кубку Лейвера-2025

Карлос Алькарас у тандемі з Каспером Руудом здолали Рейлі Опелку та Алекса Мікелсена в матчі Кубка Лейвера. Американські тенісисти могли зробити рахунок до 12:3 на користь збірної світу у випадку своєї звитяги в цьому матчі. Але іспано-норвезький дует відновив інтригу і зменшив відставання збірної Європи (6:9).

У першому сеті сили були рівні, тому все вирішилось на тай-брейку. Там Алькарас і Рууд перестріляли суперників – 7:4. У другій партії європейці вже без проблем оформили перемогу в матчі – 6:1.

Додамо, що в Кубку Лейвера діє специфічна система набору очок. У перший ігровий день за перемогу командам давали 1 очко, у другий – 2, а в третій вже 3 очки.

Алькарас збільшив перевагу Європи на старті Кубка Лейвера-2025 – Фріц став жертвою в парному матчі, рекорд Фонсеки