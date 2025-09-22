Збірна команда світу здобула підсумкову перемогу над командою Європи з рахунком 15:9.

Кубок Лейвера: Алькарас у парі з Руудом здолали дует американців – Європа скорочує відрив проти збірної світу

Кубок Лейвера-2025

Якуб Меншик (Чехія) – Алекс де Мінор (Австралія) – 3:6, 4:6

Карлос Алькарас (Іспанія) – Франсіско Чурендоло (Аргентина) – 6:2, 6:1

Александр Звєрєв (Німеччина) – Тейлор Фріц (США) – 3:6, 6:7 (4:7)

У першій зустрічі завершального, третього, ігрового дня змагань, як відомо, іспанець Карлос Алькараса та Каспер Рууд з Норвегії у парі переграли американців Алекса Мікельсена та Рейлі Опелку (7:6 (7:4), 6:1). Збірна Європи цією перемогою скоротила своє відставання від команди світу до мінімуму – 9:6. Як відомо, у останній день турніру перемога у кожній зустрічі оцінювалася у три бали.

У другому поєдинку дня чех Якуб Меншик програв австралійцю Алексу де Мінору (3:6, 4:6) та дозволив збірній світу повернути собі перевагу у шість пунктів (12:6).

Попри відставання у рахунку, європейці не капітулювали – у наступній грі Алькарас не залишив шансів аргентинцю Франсіско Черундоло. За 72 хвилини найкращий на сьогодні тенісист планети обіграв суперника у двох сетах (6:2, 6:1) та скоротив розрив до мінімуму – 12:9.

У завершальній зустрічі основної частини матчу німець Александр Звєрєв міг потішити Європу перемогою над американцем Тейлором Фріцом, аби загальний рахунок став рівним та долю трофея вирішила б додаткова парна гра. Але цього не сталося – Звєрєв програв Фріцу у двох партіях, що зробило збірну світу переможцем Кубка Лейвера-2025.

Алькарас не впорався із Фріцом – збірна світу б’є команду Європи у Кубку Лейвера-2025