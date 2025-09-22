Луїс Ортіс виступив зі сміливою заявою про свої плани.

Кубинський боксер надважкого дивізіону Луїс Ортіс (35-3, 30 КО) на прізвисько "Кінг Конг" минулого тижня переможно повернувся на ринг, після чого кинув виклик найкращим боксерам дивізіону на чолі з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.

Призер Олімпійських ігор заявив про бажання побитися з Усиком – втім, є один важливий нюанс

Ортіс після півтора року простою здобув швидку перемогу в першому раунді над американцем Філліпом Пенсоном (8-4-3, 2 КО). Успіх Луїс надихнув і він зізнався, що "дуже радий цій можливості".

"Я в порядку психологічно, і моє тіло (почувається добре)", – цитує Ортіса The Ring.

Кубинець впевнений, що ще може прийняти виклик від будь-кого в хевівейті.

"Я думаю... Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума. Я готовий до всіх", – додав 46-річний Луїс Ортіс.

