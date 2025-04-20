ITF M15, чоловіки, Анталія, ґрунт. Фінал

Алекс Молчан (Словаччина, ATP №644) – Олексій Крутих (Україна, ATP №475) – 1:2 (6:1, 3:6, 6:4)

Світоліна здобула 18-й трофей в кар'єрі, перегравши у фіналі WTA 250 сербську тенісистку

Турнір серії ITF М15 у турецькій Анталії завершився поразкою українського тенісиста Олексія Крутих словаку Алексу Молчану. Після невдалого першого сету, українець забрав другу партію. Проте у вирішальному сеті сильнішим виявився Молчан, який забрав 3 гейми поспіль, програючи до цього 3:4 в партії.

Додамо, що 6 квітня 25-річний українець переміг на турнірі ITF M25, який також проходив в Антальї. Це був 11-й фінальний поєдинок Крутих на рівні ITF, проте лише в 3-х він здобував перемогу.

Звєрєв здолав Шелтона в фіналі та переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені