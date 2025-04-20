Крутих прикро поступився Молчану в фіналі турніру ITF в Анталії – він міг виграти 2-й трофей за місяць
Український тенісист Олексій Крутих програв у фінальному поєдинку словаку Алексу Молчану.
ITF M15, чоловіки, Анталія, ґрунт. Фінал
Алекс Молчан (Словаччина, ATP №644) – Олексій Крутих (Україна, ATP №475) – 1:2 (6:1, 3:6, 6:4)
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Турнір серії ITF М15 у турецькій Анталії завершився поразкою українського тенісиста Олексія Крутих словаку Алексу Молчану. Після невдалого першого сету, українець забрав другу партію. Проте у вирішальному сеті сильнішим виявився Молчан, який забрав 3 гейми поспіль, програючи до цього 3:4 в партії.
Додамо, що 6 квітня 25-річний українець переміг на турнірі ITF M25, який також проходив в Антальї. Це був 11-й фінальний поєдинок Крутих на рівні ITF, проте лише в 3-х він здобував перемогу.
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