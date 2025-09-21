Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) добровільно звільнив чемпіонський пояс WBA у першій середній вазі, повідомив інсайдер американського телеканалу ESPN Сальвадор Родрігес.

Повноцінним чемпіоном першої середньої ваги за версією WBA став німецький боксер Абас Барау (17-1, 9 КО). Він ще у серпні цього року одностайним рішенням суддів переміг кубинця Йоеніса Тельєса (10-1, 7 КО) та завоював тимчасовий пояс організації. Тепер Барау є володарем повноцінного титулу.

Нагадаємо, Теренс Кроуфорд у ніч на 14 вересня у Лас-Вегасі виграв у Сауля Канело Альвареса та став абсолютним чемпіоном другої середньої ваги.

