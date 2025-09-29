Кроуфорд вскочив у халепу після параду на свою честь – поліція тримала боксера під прицілом (ВІДЕО)
Теренс Кроуфорд став порушником правил дорожнього руху.
Абсолютний чемпіон світу з боксу у другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) після параду на свою честь в Омасі (штат Небраска, США) отримав штраф.
На батьківщині американського боксера відбувся парад, який був присвячений перемозі Кроуфорда над колишнім чемпіоном мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO). Невдовзі після нього стало відомо, що після параду поліція зупинила Теренса Кроуфорда за порушення правил дорожнього руху. Під час зупинки правоохоронці були змушені тримали боксера під прицілом. Причина – у машині була вогнепальна зброя. Її мав один з охоронців Кроуфорда. Як з’ясувалося, той мав законне право на носіння зброї. У підсумку Теренс Кроуфорд отримав штраф за порушення.
