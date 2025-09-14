Американець Теренс Кроуфорд здобув перемогу над Саулем Канело Альваресом у титульному бою, який відбувся в Лас-Вегасі (США), одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд побив Канело, став абсолютом другої середньої ваги та встановив історичне досягнення – ВІДЕО

Виграш дозволив Кроуфорду стати чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях. До цього поєдинку Теренс був чемпіоном у легкому, першому напівсередньому, напівсередньому та першому середньому дивізіоні. У напівсередній і першій напівсередній вазі американський боксер був абсолютним чемпіоном.

"Я не знаю, мені потрібно зустрітися зі своєю командою і обговорити це", – заявив Кроуфорд після перемоги над Альваресом на пресконференції, відповідаючи на запитання про ймовірний відхід на пенсію.

Теренс Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у першій напівсередній, напівсередній і другій середній вазі в епоху чотирьох поясів.

