Теренс Кроуфорд та Сауль Канело Альварес провели титульний поєдинок у Лас-Вегасі (США).

Володар поясів WBC, WBO, WBA та IBF Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) з Мексики та американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) визначили найкращого у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Боксери мали провести на рингу 12 раундів та змогли пройти всю дистанцію поєдинку.

Початок бою не дав переваги жодному. Солідніше виглядав Кроуфорд, але Альварес був надто небезпечним. У четвертому раунді швидкості стали помітно вищими – Теренс добре рухався, а Канело, здавалося, готовий був додавати та додавати. Американець на розмін не йшов, а з холодною головою тримав дистанцію, блискавично атакував, після чого переходив у захист.

У дев’ятому раунді Кроуфорд майже накинувся на Канело, але той відповів пресингом. Напруга на ринзі збільшувалася, але нокаутом не вибухнула. Переможця бою визначили судді, одноголосно віддавши перевагу Кроуфорду – 116-112, 115-113, 115-113.

37-річний американець став першим абсолютним чемпіоном світу в трьох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

