"Кроуфорд – дуже хороший боєць, і це виклик для мене. Це щось зовсім інше. Нам потрібно спарингувати як з шульгами, так і з правшами. Усі мають проблеми з таким стилем,як у нього, але я працюю над цим. І зараз я маю досвід, щоб протистояти будь-якому стилю. Я інший. Я можу втратити все, бо він підіймається на дві вагові категорії, але я завжди любив кидати собі виклик.

Богачук назвав свого фаворита мегафайту Канело – Кроуфорд: "Це велика помилка"

Теренс Кроуфорд – один з найкращих бійців. Але я теж, тому я і погодився на цей бій. Ви бачите, наскільки важливий цей бій. Він не впевнений у собі, не вірить на 100% у свою здатність це зробити. А я це зроблю, я виграю. Я це відчуваю.

Мій стиль не змінюється. Я можу все. Я можу боксувати, можу йти вперед, можу контратакувати, я можу робити все, що завгодно. Думаю, що цей бій стане одним з найкращих боїв в історії боксу. У ньому залучено все – наша спадщина. Це великий момент для боксу", – сказав Альварес для The Ring.

Нагадаємо, двобій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, яким володіє Альварес.

