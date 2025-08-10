"Я третій в рейтингу найкращих боксерів світу? Ви дійсно так думаєте? Хто оцінює мене як номер три? Мені треба з ним поговорити.

Так, Олександр Усик номер один, йому краще там і залишатися. Я не кращий за Усика, але я маю йти другим, а не Наоя Іноуе", – цитує Кроуфорда SecondsOut Boxing News.

Нагадаємо, напередодні авторитетне боксерське видання The Ring опублікувало свіжу десятку найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р), де Теренса розмістили на третій позиції.

