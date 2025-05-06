"Кроуфорд – один з найкращих": Канело розхвалив суперника перед майбутнім поєдинком – Теренс відповів Альваресу
Сауль Альварес вперше висловився про Теренса Кроуфорда після офіційного анонсу довгоочікуваного бою.
Після переможного матчу проти Вільяма Скалла (23–1, 9 KO), Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 KO) не став гаяти час і вже готується до бою проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
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Вже 12 вересня відбудеться довгоочікуваний об'єднувальний бій за звання абсолютного чемпіона в другій середній вазі.
"Теренс Кроуфорд – це один з найкращих боксерів світу. Мені дуже подобається ділити ринг з такими бійцями", – цитує мексиканця The Ring.
Кроуфорд теж розхвалив свого майбутнього опонента.
"Сауль Альварес – це обличчя боксу і найсильніший суперник для мене з усіх можливих. Якщо я переможу Канело, то стану одним із найвеличніших боксерів в історії", – заявив Теренс.
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