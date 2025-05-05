Збірна Канади з хокею підтвердила заяву НХЛ, що зірка Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі поїде з національною командою на чемпіонат світу.

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Про це офіційно повідомили в соцмережі X.

До цього Кросбі виступав за збірну на чемпіонаті світу лише двічі: у 2006 та 2015 роках. Саме на ЧС-2015 Кросбі допоміг команді завоювати золото і після цього більше не брав участі на чемпіонатах світу. Також Сідні вигравав Олімпіаду з Канадою у 2010 та 2014 роках.

Додамо, що рішенню канадського хокеїста посприяв той факт, що Піттсбург не зумів потрапити у розіграш Кубка Стенлі в поточному сезоні.Пінгвінз в регулярному чемпіонаті посіли 13-те місце в Східній конференції та не пробилися в плей-офф НХЛ.

ROSTER UPDATE | Sidney Crosby has been added to ’s National Men’s Team for #MensWorlds.



MISE À JOUR | Sidney Crosby s’ajoute à l’équipe nationale masculine du pour le #MondialMasculin. pic.twitter.com/U4oIXRXNe4 — Hockey Canada (@HockeyCanada) May 4, 2025

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