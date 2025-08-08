Вікторія Мбоко та Наомі Осака зустрілися у фіналі турніру WTA 1000 у Монреалі. Результат та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

WTА 1000, Монреаль (канада), хард, фінал

Вікторія Мбоко (Канада, WTA № 85) – Наомі Осака (Японія, WTA № 49) – 2:6, 6:4, 6:1

Тенісист зі США врятував супертурнір у Канаді від зазіхань "нейтрального" росіянина – переміг із камбеком (ВІДЕО)

Досвідчена Осака була фавориткою вирішальної зустрічі, в якій їй чинила опір 18-річна канадська тенісистка Мбоко, яка мала wild card від організаторів.

Осака, яка на стадії 1/4 фіналу переграла українку Еліну Світоліну (6:2, 6:2), свій статус підтвердила у першому сеті. У другій партії тенісистки влаштували парад помилок — зігравши десять геймів, вони на двох зробили одна одній сім (!!!) брейків. Менше помилялася Мбоко, тому загальний рахунок став рівним. У вирішальному сеті гра Осаки зовсім розвалилася — вона не втримала жодного з чотирьох геймів на своїх м’ячах, що принесло Мбоко впевнену перемогу з рахунком 6:1.

Фінал тривав 2 години 5 хвилин.

Вікторія Мбоко виграла перший титул рівня WTA у своєму першому фіналі. Успіх у Монреалі дозволить їй піднятися у світовому рейтингу на 24-те місце з 85-го. Варто нагадати, що сезон-2025 Мбоко починала на 333-му місці. Осака, своєю чергою, стане 25-ю ракеткою світу.

Екс-восьма ракетка світу зашкварився вимогою повернути росіянам прапор: "Це безглуздо"