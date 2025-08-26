– Це приголомшливо. Я дуже щаслива. У мене немає слів. Це третій раз, коли я граю проти неї на Grand Slan. Тому, коли я вперше побачила жеребкування, я була дуже незадоволена, але потім мені довелося змиритися з цим і я почала думати, що третій раз повинен стати щасливим. І так і вийшло. Дякую всім, хто залишився і підтримував мене. Це дуже допомогло мені.

Світоліна сенсаційно поступилась 97-й ракетці світу і вилетіла з US Open-2025 (ВІДЕО)

– У цьому матчі було декілька ключових моментів: брейк на початку другого сету, який дозволив зберегти імпульс першого сету, і, звичайно, вам довелося докласти зусиль в кінці другої партії, тому що Еліна, як і очікувалося, почала відіграватися, але ви втрималися і довели матч до перемоги. Ви згодні, що це були ключові моменти?

– Так, вона чудова суперниця, тому я очікувала, що вона не здасться. Вона дуже старалася, і в кінці я була трохи напружена, але я дуже задоволена своїми першими подачами в останньому геймі.

– Ви зараз теж відмінно граєте в теніс, вітаю з успіхом в Гамбурзі в липні. Ви все ще на хвилі успіху після свого першого фіналу WTA 250?

– Так, звичайно, було прикро програти у фіналі, але я була дуже задоволена тим, як йшли справи, і просто сподівалася зберегти цей імпульс і перенести його на основні турніри сезону. Тож я дуже рада, що змогла виграти тут, – сказала Бондар у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Бондар, яка у світовій класифікації жіночого рейтингу посідає 97 сходинку, несподівано вибила першу ракетку України Еліну Світоліну, здобувши перемогу у двох сетах.