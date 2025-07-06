Вімблдон-2025, трава, 1/8 фіналу

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Елізе Мертенс (Бельгія, WTA № 23) – 2:0 (6:4, 7:6 (7:4))

Світоліна у неймовірній боротьбі програла Мертенс на Вімблдоні та завершила виступи на мейджорі у 1/16 фіналу

Елізе Мертенс, яка вибила з Вімблдону Еліну Світоліну, не змогла переграти Аріну Соболенко, зупинившись в кроці від чвертьфіналу фіналу найпрестижнішого тенісного турніру.

Білоруска здолала бельгійську тенісистку у двох сетах. Матч тривав загалом 1 годину 37 хвилин. Соболенко забрала дебютну партію на свою користь з рахунком 6:4, а потім перемогла і на тайбрейку в вирішальному сеті – 7:6 (7:4).

У чвертьфіналі Соболенко зіграє з однією із сенсацій Вімблдону – німкенею Лаурою Зігемунд (WTA № 104).

Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч