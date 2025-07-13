Елізе Мертенс у дуеті з так званою "нейтралкою" Веронікою Кудерметовою перемогли у фіналі. Результат і звіт про зустріч – читайте в цій новині на "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, жінки, пари, фінал

Олена Остапенко (Латвія) / Сувей Ше (Тайвань) – Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс (Бельгія) – 6:3, 2:6, 4:6

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Мертенс та Кудерметова мали восьмий номер посіву, тоді як Остапенко та Ше були посіяні під четвертим номером.

Номінальні фаворитки зустрічі впевнено перемогли у першому сеті, чим зробили гучну заяву на завоювання трофея. Але після цього гра пішла з перевагою Кудерметової та Мертенс, яка, нагадаємо, у третьому раунді одиночного розряду вибила з боротьби першу ракетку України Еліну Світоліну (6:1, 7:6 (7:4)). Вони легко виграли другий сет матчу та продовжили домінувати у третій вирішальній партії. Особливо їм вдався її фінальний відрізок, коли вони зробили суперницям два брейки, взявши поспіль чотири гейми.

Мертенс вп’яте у кар’єрі стала переможницею турніру серії Grand Slam у парному розряді. До цього вона була чемпіонкою на Відкритому чемпіонаті США 2019 року, Відкритому чемпіонаті Австралії та Вімблдоні у 2021 році та знову Aus Open у 2024-му.

The 2025 Ladies' Doubles Champions - Veronika Kudermetova and Elise Mertens ?



The pair recover from going a set down to defeat Su-Wei Hsieh and Jelena Ostapenko 3-6, 6-2, 6-4 and claim their first Grand Slam title together #Wimbledon pic.twitter.com/16sALGAsWr — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Your 2025 Ladies' Doubles Champions, Veronica Kudermetova and Elise Mertens #Wimbledon pic.twitter.com/OXa7wHj3Um — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

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