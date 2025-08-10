Леолія Жанжан відмовилася від зустрічі з Амандою Анісімовою.

Французька тенісистка Леолія Жанжан (WTA № 95) не вийшла на матч 1/32 фіналу турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті (США), який проводиться на харді.

Стародубцева поступилася француженці в тригодинному поєдинку та вилетіла зі супертурніру в Цинциннаті

У першому раунді Жанжан засмутила українку Юлію Стародубцеву (7:5, 1:6, 6:4), після чого мала зустрітися з фіналісткою Вімблдону-2025 Амандою Анісімовою (WTA № 8), яка має на турнірі п’ятий номер посіву. Леолія знялася через травму литкового м'яза.

Анісімова, отримавши путівку до третього раунду, зустрінеться там з Анною Калінскою (WTA № 34).

