Вінус Вільямс програла Магдалені Френх у 1/8 фіналу п'ятисотника у столиці США.

WTA 500, Вашингтон (США), хард, 1/8 фіналу

Вінус Вільямс (США) – Магдалена Френх (Польща, WTA № 24) – 2:6, 2:6

Легендарна Вільямс зізналась, навіщо повернулась у великий теніс: "Я тут не для того, щоб щось комусь доводити"

45-річна легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс нічого не змогла вдіяти у боротьбі з Магдаленою Френх з Польщі за путівку до чвертьфіналу топового турніру у Вашингтоні. Чотириразова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam програла у двох сетах за 1 годину 13 хвилин.

Вільямс-старша на старті вашингтонського п'ятисотника переграла Пейтон Стернс. Френх, нагадаємо, стартувала з перемоги над українкою Юлією Стародубцевою (6:2, 6:4).

У чвертьфіналі представниця Польщі зіграє проти третьої сіяної Єлени Рибакіної з Казахстану.

WTA 500, Вашингтон (США), хард, пари 1/4 фіналу

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Тейлор Таунсенд (США, WTA № 97)

Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 12) – Магдалена Френх (Польща, WTA № 24)

Анна Калінская (WTA № 48) – Клара Таусон (Данія, WTA № 19)

Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 46) – Марія Саккарі (Греція, WTA № 90)

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