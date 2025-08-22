Американська тенісистка Саша Вікері (WTA № 559) зробила зізнання у своїй активності на сайті для дорослих OnlyFans, повідомляє видання Sportove Fakty.

30-річна спортсменка у своєму акаунті з підписниками за 12,99 долара на місяць ділиться контентом, який є "занадто пікантним для Instagram". Крім того, американка бере за побачення з чоловіками тисячу доларів.

"Те, що я граю в теніс, безумовно допомогло мені в маркетингу. Зараз я мало що роблю, але почуваюся комфортно, як і має бути. У мене все чудово. Це найлегші гроші, які я коли-небудь заробляла, і мені це подобається", – розповіла Вікері.

Саша Вікері має у тенісі три титули в одиночці та парі на рівні ITF. За свою кар’єру на корті вона заробила 2 108 985 доларів призових.

На цьому тижні Вікері у першому раунді кваліфікації US Open-2025 переграла українку Анастасію Соболєву у двох сетах – 7:5, 7:5.

