– Кароліно, вітаємо з перемогою. Які ваші думки про матч проти Марти Костюк?

– Це була ще одна важка битва. Марта грала чудово, в якийсь момент здавалося, що вона на корті просто всюди. У третьому сеті мені вдалося зібратися, стати агресивнішою і завдяки цьому виграти.

– Ви вже кілька разів витримуєте затяжні трисетові поєдинки. У чому секрет?

– Чесно, я просто не люблю програвати. У розпал матчу я віддаю всі сили, щоб знайти шлях до перемоги. Це моя боротьба і характер.

– У чвертьфіналі зіграють одразу три представниці Чехії. Які у вас стосунки між собою?

– Ми всі радіємо одна за одну. З Маркетою ми з одного тенісного клубу, тому ближче спілкуємося, але і з Барборою також маю хороші стосунки. Це великий успіх для нашої країни.

– Ваша наступна суперниця – Наомі Осака. Чого очікуєте від цього матчу?

– Це буде дуже складна битва. Вона набрала чудову форму, багато виграє, відчуває впевненість у своїх ударах. У неї сильна подача, швидкі удари, гарний рух кортом. Ми навіть трохи тренувалися разом тут, у Нью-Йорку, тож я знаю, чого чекати, – цитує BTU слова Кароліни Мухової на прес-конференції.

Нагадаємо, що Марта Костюк після вильоту в одиночному розряді US Open також покинула турнір і в парі з Єленою Габріелою Русе на стадії 1/8 фіналу.

