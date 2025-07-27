Відбулися півфінальні матчі турніру WTA 500 у Вашингтоні. Результати та огляд зустрічей – у цій новині на "Футбол 24+"

WTA 500, Вашингтон (США), хард, 1/2 фіналу

Анна Калінская (WTA № 48) – Емма Радукану (Велика Британія, WTA № 46) – 2:0 (6:4, 6:3)

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 12) – 2:1 (6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3))

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Визначилися фіналістки хардового турніру у Вашингтоні.

В першій півфінальній парі безпрапорна росіянка Анна Калінская перемогла кривдницю Марти Костюк – Емму Радукану Матч тривав 1 годину 36 хвилин і закінчився після двох сетів впевненою перемогою 48-ї ракетки світу.

А ось інша уродженка Росії, Єлена Рибакіна, яка представляє Казахстан, поступилася Лейлі Фернандес. Матч тривав 3 години 16 хвилин. Тенісистки тричі доходили до тай-брейків: перший раз пощастило Рибакіній, але в наступних двох сетах перемогу святкувала канадка.

Фінал турніру відбудеться увечері 27 липня.

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