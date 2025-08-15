Іга Свьонтек та Коко Гофф, які входять до топ-3 світового рейтингу, вийшли зокрема до 1/4 фіналу турніру серії WTA 1000.

Друга ракетка планети Свьонтек у 1/8 фіналу переграли Соряну Кирстю з Румунії – 6:4, 6:3. До цього представниця Польщі, нагадаємо, пройшла українку Марту Костюк, яка відмовилася від зустрічі, отримавши ушкодження.

Свьонтек після зриву зустрічі з Костюк вийшла з ювілеєм в 1/4 фіналу у Цинциннаті – чинну фіналістку відправили додому

Третій номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації Коко Гофф зі США стала учасницею чвертьфіналу, здолавши італійку Лучію Бронцетті – 6:2, 6:4. Американка перед цим здобула перемогу над українською тенісисткою Даяною Ястремською, яка, як і Костюк, знялась з турніру.

Також до 1/4 фіналу турніру у Цинциннаті вийшли перша ракетка світу Аріна Соболенко, дві так звані "нейтральні" тенісистки з Росії Анна Калінская та Вероніка Кудерметова, Єлена Рибакіна з Казахстану, Варвара Грачова з Франції та Жасмін Паоліні з Італії.

Чвертьфінальні зустрічі будуть зіграні ввечері 15 серпня та в ніч на 16 серпня за київським часом.

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, пари 1/4 фіналу

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 10)

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 3) – Анна Калінская (WTA № 34)

Варвара Грачова (Франція, WTA № 103) – Вероніка Кудерметова (WTA № 36)

Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 9) – Коко Гофф (США, WTA № 2)

Кіченок вийшла до чвертьфіналу тисячника в Цинциннаті – українка разом з австралійкою вибили господарок турніру