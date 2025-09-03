Чемпіонату світу з волейболу, жінки, 1/4 фіналу

Італія – Польща – 3:0 (25:17, 25:21, 25:18)

Нідерланди – Японія – 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)

Визначилися всі парі чвертьфіналу ЧС з волейболу серед жінок

Італія у чвертьфінальному матчі впевнено здолала Польщу, оформивши вихід у півфінал чемпіонату світу з волейболу. Команда з Апеннін буквально знищила суперниць в першому сеті, а потім на куражі забрала другу та третю партії.

В іншій грі Японія з камбеком переграла Нідерланди. "Оранжеві" були в кроці від виходу в півфінал, але суперниці України по групі здійснили диво і вибороли перемогу на тай-брейку.

Італія зіграє в півфіналі з переможцем пари Франція – Бразилія, а на Японію буде очікувати поєдинок проти сильнішої команди чвертьфіналу між США та Туреччиною.

Барком-Кажани підписав екс-капітана збірної Німеччини з волейболу – це призер ЧС та ЧЄ