Росіянки Анастасія Павлюченко та Анна Блінкова завершили виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США. Результати їхніх зустрічей та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/32 фіналу

Вікторія Азаренко (WTA № 132) – Анастасія Павлюченкова (WTA № 45) – 6:3, 6:3

Джессіка Пегула (США, WTA № 4) – Анна Блінкова (WTA № 80) – 6:1, 6:3

37-річна тенісистка сенсаційно вибила сіяну росіянку на старті US Open (ВІДЕО)

Росіянка Павлюченко після перемоги над Даяною Ястремською (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4) у першому раунді зустрілася з Вікторією Азаренко з Білорусі, яка також має так званий "нейтральний" статус. Екс-перша ракетка світу та олімпійська чемпіонка 2012 року влаштувала Павлюченковій справжній майстер-клас – впевнено перемогла у двох сетах та завершила кампанію росіянки в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США.

Ще одна росіянка Анна Блінкова, яка на старті американського мейджора обіграла Юлію Стародубцеву (6:3, 6:1), потрапила під сильний тиск з боку американки Джессіки Пегули та капітулювала у двох партіях за 65 хвилин.

У наступному раунді US Open-2025 – 1/16 фіналу – Пегула та Азаренко зійдуться віч-на-віч.

Українські тенісистки отримали суперниць у першому турі парного розряду US Open