Ліга націй-2025, чоловіки, матч за третє місце

Бразилія – Словенія – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:19)

Бразильці на основному етапі перемагали Україну (3:2), посіли першу сходинку, однак у півфіналі плей-офф розгромно поступилися Польщі (0:3). Словенію у фінал не пустила Італія (1:3).

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Бразилія була фаворитом матчу за бронзу і виправдала цей статус. Щоправда, перший сет у напруженій боротьбі забрала Словенія. Далі вже все було під контролем "селесао" – перемога у трьох партіях поспіль та медалі. Натомість словенці другий рік поспіль програють у "малому фіналі" (минулого разу їх розгромила Польща).

Головний фінал також відбудеться сьогодні. Польща та Італія вийшли на паркет у китайському Нінбо о 14:00 за київським часом. Нагадаємо, Україна посіла дев'яту сходинку основного етапу та не змогла пробитися у плей-офф.

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