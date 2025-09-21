Збірні Бельгії та Фінляндії провели зустріч в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Бельгія – Фінляндія – 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

Збірна Бельгії здолала Фінляндію в 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу. "Червоні дияволи" у трьох сетах обіграли Суомі й оформили путівку до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі бельгійці зіграють проти інших кривдників України – збірної Італії.

Додамо, що обидві команди вже зустрічалися на турнірі на стадії групового етапу. Тоді Бельгія здолала Італію з рахунком 3:2. Бельгія пробилася чвертьфіналоу ЧС лише вдруге в історії, востаннє це ставалося у 1970 році.

