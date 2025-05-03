У ніч на 3 травня в Нью-Йорку відбулась низка поєдинків зіркових боксерів. Про їхні результати читайте на "Футбол 24+".

Серед найгучніших на вечорі боксу у Нью-Йорку варто виділити бої "чемпіона у відпустці" за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні, чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса та скандального Раяна Гарсії.

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Девін Хейні (31-0, 15 КО) переміг екс-чемпіона Хосе Раміреса (29-2, 18 КО) за рішенням суддів: 118-110, 119-109, 119-109. Для американця цей бій став першим після поразки від Раяна Гарсії у квітні 2024-го. Нагадаємо, в останньому поєдинку Хейні програв Гарсії в поєдинку з трьома нокдаунами.

Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Екс-суперника Василя Ломаченка Теофімо Лопес здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою чинного чемпіона одноголосним рішенням суддів. Цікаво, що ця поразка стала першою в кар'єрі для Барбоси – раніше він здобув 32 перемоги, з яких 11 нокаутом.

У ще одному бою вищезгаданий Раян Гарсія, з якого напередодні атлетична комісія Нью-Йорка зняла дискваліфікацію, несподівано програв Роландо Ромеро. Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після того, як пропустив два підряд хуки. Перевага Ромеро ставала все більш явною і в підсумку 29-річний спортсмен впевнено довів бій до перемоги та забрав титул WBA у напівсередній вазі.