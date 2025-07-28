Схоже вже найближчим часом на прихильників боксу чекає ще одна грандіозна дуель.

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на виклик чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО). Боксери обмінялися повідомленнями в соціальних мережах.

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Стівенсон: "Чув, що ти, Теофімо, не проти провести бій зі мною. Зробімо це вже наступного разу? Це не блеф, маємо знову зробити бокс великим".

Теофімо: "Ти маєш бути обережним у своїх бажаннях".

Стівенсон: "Слухай, досить розмов. Просто підпиши папери".

Теофімо: "Брр, брр, окей".

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у травні 2025 року, коли впевнено переміг американця Арнольда Барбосу одноголосним рішенням суддів. Своєю чергою Стівенсон в липні здолав мексиканця Вільяма Сепеду.

До слова, Лопес добре знайомий українським вболівальникам боксу – у 2020 році він переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів.