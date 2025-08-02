Екс-чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Кейшон Девіс планує завершити свою професійну кар’єру, яка на сьогодні становить 13 переможних боїв (9 – нокаутом).

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"Бізнесмен" на пенсії, він пішов. Якщо ви хочете, щоб я повернувся, поговоріть з моїм промоутером. На сьогодні я майже на пенсії. Бокс зараз йде якось не дуже, тому, можна сказати, що я на пенсії.

Я вже купив будинок. Тож мені залишається тільки виплачувати іпотеку. Мені не потрібно турбуватися про повернення на ринг. Не знаю, коли повернуся", – цитує Девіса Boxing News 24.

Кейшон Девіс 25 лютого цього року виграв у українця Дениса Берінчика та став чемпіоном світу WBO у легкій вазі.

Перший захист титулу Девісом мав відбутися у бою проти Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО). Але Кейшон не вклався у ліміт ваги, який становить 61,2 кг (показав 63,1 кг), після чого бій було скасовано, а Девіс пояс втратив.

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