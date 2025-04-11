У п'ятницю, 11 квітня, у сьомому матчі фінальної серії між Київ Кепіталз та Кременчуком визначався чемпіон України сезону 2024/25. Звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат України 2024/25, плей-офф, 7-й матч фіналу

Київ Кепіталз – Кременчук – 1:2 (загальний рахунок в серії – 3:4)

Шайби: Черненко, 44 – Лялька, 59, Середницький, 63

Доля чемпіона України з хокею визначиться у сьомій грі серії – Кременчук вирвав перемогу над Київ Кепіталз у овертаймі

Перед вирішальною дуеллю рахунок у серії був нічийний (3:3), тож доля чемпіонства вирішувалась у сьомому завершальному матчі. Згідно з регламентом, у випадку нічиєї на команди чекав 20-хвилинний овертайм до закинутої шайби. Якщо ж і тоді команди не зможуть виявити переможця – традиційної серії булітів не буде, а відбудеться ще один 20-хвилинний період, допоки хтось не реалізує "золоту шайбу".

Цікаво, що доля титулу чемпіона України вже вдруге в історії вирішувалась у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Вже на 3-й хвилині попри активність гравців Кепіталз міг забивати Кривошапкін. Згодом вилучення отримав легіонер господарів Янг Ху, однак Кременчук не зміг реалізувати чисельну більшість. На 10-й хвилині команди обмінялись небезпечними моментами: спочатку удар Лєснікова прийняла стійка воріт Кеменчука, а за кілька секунд "постріл" Середницького нейтралізував 19-річний кіпер Кепіталз Бойко, якого легендарний Вадим Шахрайчук випустив замість чеха Радека Хааса. За дві хвилини до завершення першого періоду пролунала повітряна тривога і гру довелось перервати.

В другій двадцятихвилинці Кривошапкін втікав на побачення з Бойком, намагаючись реалізувати чисельну більшість, але Берднікс в останній момент вибив шайбу з-під ключки форварда гостей. Незадовго до перерви знову героями епізодів стали кіпери: Бойко двічі зреагував на удари суперника, а Захарченко врятував після кидка Панченка.

На початку третього періоду гості мали два моменти, але кияни відбились. Однак на 44-й хвилині Кепіталз таки зуміли вийти вперед, реалізувавши більшість – Черненко встиг підставити ключку після кидка Панченка і шайба влетіла під поперечину. Команди не цурались брудної гри, раз по раз залишаючись у меншості. На останній хвилині Бойко вкотре врятував киян після небезпечного кидка Ігнатенка, а Матусевич влучив у стійку. Однак вистояти Кепіталз не змогли – Лялька за 27 секунд до фінального свистка відновив статус-кво, реалізувавши 3 проти 6.

Вже на першій хвилині овертайму Середницький пробив беззахисного Бойка, реалізувавши "золоту шайбу", і приніс Кременчуку друге в історії золото чемпіонату України – вперше команда святкувала успіх у 2020 році.

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