ХК Кременчук та Сокіл провели фінальний матч розіграшу Кубка України з хокею. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок України-2025 з хокею, фінал

ХК Кременчук – Сокіл – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Чинний чемпіон України клуб Кременчук та київський Сокіл, бронзовий призер сезону-2024/25, на груповій стадії поточного кубкового турніру провели поєдинок, який завершився на користь найсильнішої команди країни. Кременчук переміг 5:0.

Підсумок того поєдинку робив фаворитом фіналу саме кременчуцький колектив і він свій статус впевнено підтвердив, хоча й отримав він київської команди гідний опір. У першому періоді чемпіони країни лише один раз досягли успіху, у другому періоді шайба ще двічі побувала у воротах Сокола – 3:0.

Лише після цього Кременчук зміг дотиснути суперників, здобув велику перемогу 6:0 та вдруге в історії виграв Кубок України.

