"Я з ним не контактував, з Олімпіади не зв'язувався. Я сьогодні прочитав [його інтерв'ю] – мені не подобається, що він сказав. Країна, яка для тебе все зробила, в якій ти виріс, – і так казати... Для мене це неприємно.

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Я можу його включити [у склад] на цьогорічний чемпіонат Європи, але який сенс, якщо їх немає у країні, вони сюди не приїдуть і не виступатимуть за Україну? Є люди, що кажуть, що ні, офіційно [Ковтун у збірній України]. От він сказав офіційно, що все, він не виступатиме за нашу країну.

Вони перебувають в Осієку, могли виступати на [місцевому етапі], де вони мешкають. Але ж не виступали. Чому? Бо за іншу збірну не можуть, а за Україну – не хочуть.

Якщо вони кажуть, що переходять до іншої країни, це лише питання часу. Я з цим ніколи не мав справу, але мені кажуть, що коли вони отримують ці документи, паспорт Хорватії, то вони подаються на перехід до іншої федерації. Тоді у нашій федерації обирають, які заходи до них застосовувати. Я думаю, це так [відбувається]", – резюмував Сартинський у коментарі Суспільне Спорт.

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