"В Ентоні Джошуа вже є найкращий промоутер – Едді Хірн. Я ставлюся до них обох як до братів, і якщо можу чимось допомогти, я завжди готовий.

Дуже сподіваюсь, що поєдинок відбудеться. Цей бій залишається одним із найочікуваніших поєдинків у боксі. Після завершення кар’єри Усика, бій Ф’юрі проти Ей Джея стане найбажанішим для всіх. Як фанат боксу, я хотів би побачити цей супербій. На мою думку, це поєдинок з рівними шансами для обох боксерів", – цитує Красюка World Boxing News.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри на початку 2025 року, але неодноразово казав, що може повернутися – наприклад, заради ще одного бою проти Усика. А Ентоні Джошуа не виходив на ринг з 21 вересня 2024 року – тоді Ей Джей програв Даніелю Дюбуа нокаутом.

